Venerdì 10 Novembre 2023, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Non si arresta la nuova ondata di furti nelle abitazioni di Cervaro, ma ci sono stati altri due colpi messi a segni in altrettanti bar di Cassino: il territorio finisce sotto scacco dei malviventi. La gente ha paura e chiede maggiori controlli.

Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda la città martire, la banda - presumibilmente la stessa che aveva già messo a segno un colpo martedì notte al locale Caffè e sfogliatelle' in piazza Labriola - è entrata in azione al bar Prince Lounge and Coffee' in via Verdi e al Millevoglie' in viale Europa.

A Cervaro, invece, i malfattori hanno agito ancora una volta in località Pantano, Foresta e Piternis: tre zone della cittadina già prese di mira nei giorni scorsi. Solo pochi giorni fa, infatti, una banda di malviventi aveva visitato ben sette abitazioni, in un caso con un colpo da 15 mila euro nella casa di un not ristoratore. Dopo quell'episodio, l'ennesimo considerando che l'allarme furti a Cervaro nei mesi scorsi era stato portato anche all'attenzione della prefettura, il sindaco di Cervaro ha annunciato misure sulla sicurezza (altro servizio in pagina). A poche ore di distanza, nella tarda serata di mercoledì, ecco che però a Cervaro si sono verificati altri quattro furti: in due casi i malviventi sono stati messi in fuga, in altri due casi, invece, i ladri sono entrati nelle abitazioni ed hanno portato via gioielli e contanti. Un bottino non ingente, ma tanto basta a far scattare nuovamente un clima di paura. «Da anni, non da adesso viviamo sotto scacco di questi malviventi che agiscono nelle nostre zone agevolati anche dal fatto che l'illuminazione pubblica è carente, anzi inesistente e non c'è sorveglianza, altro che telecamere di ultima generazione», si sfogano i residenti.

LE INDAGINI

LA PREOCCUPAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto, sempre nella notte tra mercoledì e giovedì, una banda di ladri è entrata in azione anche a Cassino. Dopo il colpo messo a segno nel bar Caffè e sfogliatelle' nella centralissima piazza Labriola, a due passi dal Tribunale, la scorsa notte ad essere preso di mira sono stati messi presi di mira altri due locali in centro. Malfattori sono entrati in azione al Prince Lounge and Coffee' in via Verdi, di fronte il parco Baden Powell. Magro il bottino per i malviventi, in cassa c'erano meno di 50 euro, ma ingenti invece i danni causati alla porta d'ingresso che i malfattori hanno sfondato per poter entrare nel bar. A seguire il furto nel bar Millevoglie' in viale Europa: anche in questo caso danni ingenti ma bottino magro.Questi tre furti nei bar nel giro di due notti, preoccupano molto gli esercenti che si domandano come facciano queste bande ad agire indisturbate nel centro della città e chiedono quindi maggiori controlli. A Cervaro, invece, l'allerta è ormai quotidiana ed i cittadini vivono nel terrore non solo la notte ma già dal pomeriggio, al calar del sole, quando scattano le prime ronde per presidiare il territorio. I residenti sono esasperati: «Queste bande di malfattori non hanno paura di nulla, sono spregiudicati, entrano in casa anche solo per prendere pochi spicci. Fino a quando non ci saranno seri interventi per potenziare la sicurezza, il problema non sarà mai risolto».