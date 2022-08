Venerdì 5 Agosto 2022, 07:38

Ha pagato molto cara, una donna di 43 anni di Ceccano, la decisione di lasciare il compagno, un 45enne originario della Sicilia con il quale aveva intrecciato una relazione durata molto tempo. Da quando infatti la donna aveva interrotto quel rapporto a causa del carattere irascibile del compagno, per lei era iniziato un vero e proprio inferno. Non sapeva infatti che la sete di vendetta dell'uomo lo aveva portato a mettere in atto alcuni comportamenti. A cominciare dal fatto che sostituendosi alla donna su Facebook aveva fatto credere ai numerosi utenti di essere una persona di facili costumi a caccia di sensazioni forti. Per avvalorare quanto postato sulla piattaforma web, l'uomo, sempre spacciandosi per la ex convivente, aveva addirittura pubblicato in rete un video dove veniva ripresa mentre consumava un rapporto sessuale con lui. La quarantatreenne si è accorta di quello che l'uomo le aveva fatto soltanto quando aveva cominciato a ricevere decine di proposte indecenti sia su Fb che sul suo cellulare. L'ex, infatti, aveva anche divulgato il numero del suo telefonino. Quando la vittima si è rivolta alle forze dell'ordine per far scattare la denuncia, purtroppo le sue foto e i suoi video hard che aveva realizzato nei tempi in cui ancora andavano d'amore e d'accordo avevano già fatto il giro della rete. Il quarantacinquenne addirittura aveva cercato persino di vendere i diritti d'autore cercando di intascare del denaro in cambio di foto e video. Ma c'è di più: secondo gli elementi raccolti dalla procura l'uomo avrebbe assoldato un trentenne per appiccare il fuoco alla macchina della sua ex. Una azione che si era realizzata in pieno. Tant'è che la vettura della 43enne è andata letteralmente distrutta. Secondo gli investigatori l'episodio si sarebbe consumato con la complicità del fratello di questi. Inutile dire che a seguito di indagini effettuate in tal senso, l'ex fidanzato risulterebbe il mandante. Nello specifico sarebbe stato colui che avrebbe curato la regia di questo atto vandalico.

MATERIALE OSCURATO

La donna, disperata, non ha potuto far altro che affidarsi agli agenti della polizia postale che hanno provveduto ad oscurare sul web tutto quel materiale che era stato pubblicato senza la volontà dell'interessata. A conclusione delle indagini il quarantacinquenne è stato accusato di sostituzione di persona e danneggiamento, mentre i due fratelli che si erano occupati di dare alle fiamme la vettura della donna debbono rispondere di danneggiamento.

L'udienza preliminare si terrà il 12 dicembre. Nel collegio difensivo gli avvocati Antonio Ceccani e Umberto Rossi. La donna sarà rappresentata invece dall'avvocato Mauro Roma.