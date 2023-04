Giovedì 13 Aprile 2023, 08:37

Spese per lo sport nel bilancio comunale, Fiuggi in vetta alla classifica stilata da Openpolis. Quanto spendono i Comuni per la promozione dello sport? Al quesito ha risposto Openpolis, fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica.

L'anno preso come riferimento è il 2020 e la specifica voce di spesa è quella dedicata a "sport e tempo libero". Al suo interno sono state considerate tutte le uscite per le società e le associazioni sportive e le relative manifestazioni e iniziative, oltre alla formazione professionale del personale dedicato al funzionamento di queste attività. Sono comprese, inoltre, le spese per la gestione delle opere pubbliche legate alla pratica sportiva, le strutture per le attività ricreative e le iniziative di promozione dello sport.

Dall'analisi di Openpolis sulla spesa dei Comuni italiani per lo sport e il tempo libero emerge che le città del sud spendono poco per lo sport, confermando una disparità che esiste in molti campi della gestione del territorio, in particolare modo nell'ambito dello sport e delle opportunità di accesso. Se si va a vedere l'entità delle risorse per lo sport inserite dalle amministrazioni nei bilanci comunali le sorprese non mancano.

Openopolis precisa che «i dati mostrano la spesa per cassa per sport e tempo libero. Spese maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i Comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un'analisi completa. Le uscite di una missione o di un programma possono essere relative a più assessorati».

I NUMERI

A proposito dei dati emersi, se si prendono in considerazione tutte le amministrazioni italiane, la spesa media ammonta a 32,12 euro pro capite. Le prime città che riportano la spesa maggiore sono tutti capoluoghi del centro-nord. La spesa media ammonta a 32 euro pro capite. I comuni che spendono di più si trovano tutti in territori a statuto speciale. Le città del sud, come dicevamo, spendono poco per lo sport. Abbiamo analizzato i dati elaborati falla fondazione relativamente ai Comuni della Provincia di Frosinone da 8.000 abitanti in su. La spesa varia dai 2.743 euro (0.33 pro capite) stanziati da Comune di Ceprano ai 1.159.653 euro del Comune di Fiuggi. Il Comune di Frosinone nel 2020 risulta aver messo in bilancio 369.058 euro per le attività sportive, pari a 8,42 euro pro capite. Rimanendo tra i Comuni più grandi colpiscono anche gli esigui stanziamenti dei Comuni di Cassino, appena 36.057 euro, ossia, 1.02 euro pro capite e di Alatri, 14.804 euro ( 0.53 pro capite) fino a sprofondare nei 2.743 (0.33 pro capite) del Comune di Ceprano. A fronte di spese marginali per lo sport e l'attività sportiva previste da tanti Comuni, spicca il dato di Fiuggi che con i suoi 1.159.653 euro, corrispondente a 114 a cittadino, balza in testa alla classifica con un dato che è quattro volte tanto la media nazionale.Annalisa Maggi