L’amministrazione provinciale tramite il vicepresidente Luigi Vacana rafforza i legami di pace con il governo e il popolo siriano.Domani 5 febbraio alle 17, presso la sala consiliare, ci sarà un incontro tra le istituzioni provinciali e il dottor Ali Ramadan, vicedirettore del centro religioso siriano.L'incontro è stato voluto dai collettivi "SiriaPax" e "No War", rappresentati rispettivamente da Biagio Cacciola e da Oreste Della Posta, i quali dichiarano: "Un incontro che serve soprattutto a far sentire vicinanza a chi in questi nove anni ha combattuto strenuamente il terrorismo fondamentalista finanziato da stati che pure continuano ad avere rapporti diplomatici con l’Italia. Urge di fronte a ciò la ripresa ufficiale di ogni rapporto diplomatico con il governo siriano e la fine di embarghi in particolare quello sui medicinali. La provincia di Frosinone si è sempre distinta fin dal protocollo di amicizia firmato tra la città di Ferentino e Aleppo per questa mediazione di pace e per la pace, raccogliendo nei fatti l’appello di papa Francesco".