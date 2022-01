La Pasquetta Epifania 2022 in formato ridotto. Musici e cantori si esibiranno nelle chiese del centro e nell'Abbazia di Montecassino

L'associazione 'Vecchia Cassino' ha reso noto il programma della 'Pasquetta Epifania' 2022. Per il secondo anno consecutivo, l'antica tradizione si adegua alle limitazioni imposte a causa del virus. Ancora una volta, per non privare i cassinati dell'ascolto dell'antico Inno, gli organizzatori sono costretti a rivedere il programma. In ottemperanza alle normative volte al contenimento della diffusione del Covid-19, l'edizione 2022 vedrà i musici e i cantori effettuare cinque tappe: tutte all'interno delle chiese della città e in Abbazia. Il 'mini' viaggio dei musicisti della banda don Bosco Città di Cassino, diretti dal M° Marcello Bruni, inizierà nella chiesa di San Giovanni mercoledì 5 gennaio alle 15.00. Alle 16.30 il gruppo suonerà nell'abbazia di Montecassino. Da lì i musicisti della banda, insieme ai cantori dell'associazione, presieduta da Antonio Marzocchella, si sposteranno nella chiesa di San Pietro nel rione Colosseo. Alle 18.45 circa la Pasquetta riecheggerà nella Concattedrale (Chiesa Madre). L'edizione straordinaria 2022 terminerà alle 20.00 circa all'interno della parrocchia di S. Antonio. Nelle chiese si accederà soltanto con green pass e mascherina Ffp2.