Una visita strettamente privata quella del presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda al cimitero Polacco a Montecassino. Il Presidente, in visita di Stato in Italia, si è recato al sacrario militare, dove ad attenderlo ha trovato il prefetto Ignazio Portelli, l’abate dom Donato Ogliari, il sindaco di Cassino Enzo Salera e i sindaci del Cassinate. Accanto a Duda, nella sua visita privata, era presente anche l’ambasciatrice della Polonia in Italia, Anna Maria Anders, figlia del generale Wladyslaw. E proprio la rappresentante diplomatica in Italia è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Durante la cerimonia, riservata a pochi, Anna Maria Anders è stata costretta a far ricorso alle cure dei sanitari del 118 che, prestati i primi soccorsi, hanno trasportato l’ambasciatrice presso l’ospedale "Santa Scolastica”. L’Anders ha accusato un forte dolore, causato, sembra, da una precedente caduta, accadutale prima di recarsi a Montecassino. Nonostante il dolore ha voluto ugualmente raggiungere il Sacrario. Qui, però, la situazione si è complicata. Così, allertato il 118, è stata trasferita in ospedale, dove i medici l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti riscontrando la frattura del femore, che la costringerà, forse già nelle prossime ore, a subire un intervento chirurgico. Nella serata di ieri i medici del Santa Scolastica hanno disposto per questa mattina il trasferimento in un ospedale della Capitale. Intanto a portare il saluto della città al Capo di Stato della Polonia è stato il primo cittadino Salera. “Ho rinnovato al presidente Duda - riferisce il sindaco – la gratitudine per il sacrificio dei soldati polacchi. Al presidente ho rivolto l’invito a partecipare all’inaugurazione del monumento dedicato al generale Anders. La cerimonia si terrà nel mese di maggio 2021”. L'inaugurazione della statua era in programma il 19 maggio scorso, ma a causa della pandemia è stata rinviata alla prossima primavera.