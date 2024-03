Venerdì 8 Marzo 2024, 09:51

Un ricco programma di appuntamenti per la festa della donna. Partiamo dalla premiazione del concorso del Comune di Frosinone "La donna come essenza della scrittura", in programma stamattina alle 9.30 nella villa comunale del capoluogo. L'edizione 2024 dell'iniziativa realizzata in collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti e riservata agli studenti delle scuole medie di Frosinone, è dedicata alla memoria della professoressa Erminia Gnagni, dirigente dell'Iis Turriziani, scomparsa lo scorso anno. La giuria delle opere partecipanti è composta dall'assessore Sementilli, da Ombretta Ceccarelli, Virginio Panici e Alfio Borghese.

Nel salone di rappresentanza della provincia di Frosinone, dalle 9 alle 13, è in programma "8 marzonon solo mimose. Le donne si raccontano" con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Rosario Luigi Guerriero. Si intitola "Dedicato a te...Donna" l'evento nato da un'idea di Annaluce Liburdi in collaborazione con l'Associazione SpazioCeccano @spazio_ceccano in programma oggi, dalle 15 alle 18, presso il Civico 18 di Ceccano, in piazza Berardi, nel quale artiste donne esporranno i loro lavori e opere. "Non una semplice mostra assicurano gli organizzatori ma un viaggio nelle emozioni". Presso la biblioteca di Ceccano, invece, alle 16, è in programma "Donneun viaggio tra immagini e parole" con la lettura di passi tratti da "Femminile plurale" di Elisabetta Pizzarda. Infine, alle 16.30, presso la sede del Centro Anziani in via San Pietro, l'associazione "Gli cuncun" Centro Anziani di Ceccano presenta "Donne al Centro" con la lettura di poesie e testi dedicati alle donne. Ad Alatri, alle 18, in biblioteca comunale, viene presentato il libro "Ventuno - Le Donne che fecero la Costituzione" di Romano Cappelletto e Angela Iantosca. Il libro, pubblicato in occasione del 75° anniversario della Costituzione Italiana, racconta la storia delle ventuno donne che fecero parte dell'Assemblea Costituente, e che qui parlano in prima persona, raccontando le tante battaglie combattute e che ancora oggi, uomini e donne, continuano a combattere.

Sarà presente l'autore Romano Cappelletto. Domani, sempre alle 18 e sempre alla biblioteca di Alatri, l'Ensamble Musica e Poesia - Luigi Cialone voce e chitarra, Elisabetta Scerrato voce e pianoforte, Nadia Rossi voce e flauto, Francesco Colazingari al basso - proporrà riflessioni musicali tratte dal repertorio di Fiorella Mannoia. Inoltre, per domenica, alle 21, al teatro Politeama di Alatri, in occasione del centenario dalla nascita della divina, andrà in scena un omaggio a "Maria Callas". Il regista Kevin Arduini e la Nestor Theater Company hanno realizzato un meraviglioso connubio di musica, canto, teatro e poesia. Per info e tickets contattare la Pro Loco di Alatri ai numeri 0775/435318-331/4445829 oppure l'Ufficio Cultura di Alatri al numero 0775/448378 o all'indirizzo mail culturaeturismo@comune.alatri.fr.it. Ingresso intero 15 euro, ridotto (over 70 under 14) 10 euro. A Paliano un 8 marzo speciale per festeggiare la donna con il progetto "Siamo Pari Caffè letterario" delle officine l'Alcazzar a cura dell'Associazione Culturale Arte & Spettacolo, Casa Johnny & Mary, l'Associazione Culturale Palio dell'Assunta & Corteo Storico Città di Paliano. Alle 17.30 in Via del Pontone, sede delle Officine Alcazzar, musiche e parole che raccontano la donna in tema di parità, diritti e lotta. Al termine verrà inaugurato lo "scaffale rosa" presso la biblioteca comunale.