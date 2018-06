Il countdown è iniziato: domani DADDY G sarà in Ciociaria per un Dj Set esplosivo al “Teatro Stabile” di Isola Del Liri. Il celebre musicista conosciuto all'anagrafe come Grantley Marshall a partire dalle 22 farà ballare tutti con un imperdibile live set. Britannico Doc è membro storico e fondatore del "collettivo musicale" dal quale nasce il genere trip hop: i Massive Attack.Può essere considerato un padre spirituale di quello che è rimasto nella storia come "Bristol sound". Quel sound oscuro che traspira dub, reggae, funk, disco e hip hop, rappresentato da protagonisti come Massive Attack, Tricky, Portishead, Smith & MIghty. Daddy G è un padre spirituale di quel mood perché è stato uno dei fondatori del Wild Bunch Sound System, da cui poi sono nati i Massive Attack. Insieme a Mushroom e 3-D, Daddy G è stato uno dei fondatori della band e voce principale.Una nuova data con ospiti internazionali per la produzione Industrie Sonore che colloca la struttura tra i riferimenti più quotati sul piano nazionale. Risultati ottenuti dall’impegno costante del Direttore Artistico Simone Fiorletta e del patron Marco Di Folco, tra l’altro direttore artistico del GallinaRock che a breve festeggerà la decima edizione. «Un nuovo nome internazionale – ci dicono Di Folco e Fiorletta – che si aggiunge ad una programmazione invernale che ha fatto calcare il palco di Isola Del Liri ai nomi più quotati della musica contemporanea. Siamo ovviamente orgogliosi di questi risultati, frutto della dura fatica di chi organizza e al tempo stesso delle sinergie con i partner e gli Enti locali».Entusiasta anche l’amministrazione provinciale di Frosinone che inserendo l’evento nell’iniziativa “Ciociaria: Saperi, Sapori e Suoni” ideata dal presidente del Consiglio Provinciale Luigi Vacana. “Sdoganiamo il concetto di arretratezza che molto spesso accompagna le realtà di provincia – scrive Vacana – ospiti di questo livello dimostrano un’attenzione vera per la musica, che forse siamo tra i pochi territori a poter vantare. Un’occasione per permettere di far ammirare, anche a questi straordinari artisti, le nostre bellezze paesaggistiche e culturali. Meraviglie che rimangono impresse e molto spesso portano centinaia di visitatori a tornare qui».