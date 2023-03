Donna investita a Ferentino, incidente e paura in pieno centro

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, 21 marzo, in via Alfonso Bartoli a Ferentino. Per cause al vaglio della polizia municipale del centro ernico una donna di circa 60 anni è stata centrata in pieno da un'auto in corsa guidata da un giovane del posto che viaggiava in direzione Casilina. La donna stava cercando di attraversare la strada dopo essere uscita da un esercizio commerciale. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Sul posto oltre alla municipale anche i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale. Fortunatamente non è in gravi condizioni.