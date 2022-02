Incidente mortale sul lavoro all’interno di un'azienda di smaltimento del ferro di Sora, in via Pietra Santa Maria. A causa del vento forte sembra che una lamiera si sia staccata dal suo supporto ed abbia travolto un uomo che si trovava all’interno. Per l'operaio purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori della Asl.