© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio in una fabbrica che produce scocche per motoscafi: paura e danni ieri pomeriggio a Castelnuovo Parano.A fuoco, poco prima delle 17, è andato un motoscafo parcheggiato all’interno di un capannone. In pochi minuti si è alzato un fumo nero e denso, ben visibile dalla vicina Superstrada Cassino - Formia.Per domare il rogo sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, le quali hanno evitato che prendesse fuoco l'intera struttura.Ora si cerca di capire la natura e le cause del rogo. Tutto fa pensare a un fatto accidentale perché il motoscafo da dov’è partito il rogo era stato oggetto poche ore prime di una lavorazione e le porte del capannone erano normalmente chiuse.I carabinieri di Pontecorvo, presenti sul posto con il tenente Vittorio Tommaso De Lisa, tuttavia attendono la relazione dei vigili del fuoco ed hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino, la dottoressa Chiara D’Orefice.