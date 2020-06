Il Sora presenterà ufficialmente la domanda di ammissione alla serie D

Il Sora Calcio presenterà la domanda di ammissione al campionato di serie D per le società non aventi diritto, che si aprirà il prossimo 6 Luglio fino al 14 Luglio 2020.

La società, molto fiduciosa in un esito positivo della sua richiesta, sta preparando tutta la documentazione necessaria e verserà i pagamenti richiesti all'iscrizione. In contemporanea appronterà anche l'iscrizione al campionato di Eccellenza 2020-21. Una prima decisione sull'ammissibilità di tale domanda si avrà il 16 Luglio, mentre il 5 Agosto, dopo gli eventuali ricorsi, si avrà una graduatoria definitiva delle "società non aventi diritto" in attesa di possibili posti vacanti nel campionato di serie D dopo l'iscrizione delle società aventi diritto. © RIPRODUZIONE RISERVATA