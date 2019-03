Gatti avvelenati e persino decapitati. Sta accadendo in questi giorni a Sora nel quartiere Pontrinio, dove numerosi sono i felini trovati senza vita a causa della lumachina. Trovato morto avvelenato anche il cane di una signora. La donna ha fatto eseguire dal veterinario l’autopsia e la diagnosi è stata: morte per avvelenamento. E monta la protesta nel quartiere dove i residenti sono preoccupati per il fenomeno soprattutto dopo che ieri è stato notato a terra non lontano dalle abitazioni un gatto senza la testa: «C’è qualcuno che sta uccidendo gli animali randagi piazzando polpette killer lungo le strade. Addirittura è stata mozzata la testa a un gatto». © RIPRODUZIONE RISERVATA