Versa in gravi condizioni un agricoltore di 47 anni che ieri, intorno alle 20, è stato incornato da un toro. È accaduto in una zona di campagna a Pofi. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo fosse andato nella stalla per governare le bestie quando uno dei tori si è lanciato contro di lui colpendolo con le corna al torace. Le urla dell'agricoltore sono state udite dai familiari che, accorsi sul posto, hanno trovato il 47enne per terra gravemente ferito. Immediata la richiesta di aiuto ai sanitari del 118, che, costatata la gravità delle sue condizioni, hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza in un centro attrezzato della Capitale. Da alcune indiscrezioni sembra che l'uomo abbia riportato lesioni che hanno indotto i medici a sottoporlo a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.