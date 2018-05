di Vincenzo Caramadre

Il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello è infondato. Questa la conclusione del procuratore generale presso la corte di Cassazione, dove stamattina c’è stata l’udienza sull’omicidio di Gilberta Palleschi, la professoressa di Sora uccisa da Antonio Palleschi. Quest’ultimo in primo grado a Cassino era stato condannato all’ergastolo, ma poi in appello, a seguito di una perizia pschiatrica, la pena gli era stata ridotta a 20 anni perché gli è stata riconosciuta la semi infermità mentale.

Entro la serata è attesa la sentenza che potrà essere di conferma della sentenza d’appello o di annullamento con rinvio, ad altra sezione di Corte d'Appello, per la rinnovazione della perizia.

Dura la reazione dell’avvocato di parte civile, l’avvocato Massimiliano Contucci dopo la requisitoria del procuratore generale, poiché la famiglia di Gilberta ha sempre chiesto “giustizia esemplare”.

Gilberta, la professoressa d’inglese fu uccisa il 1 novembre 2014 in località San Martino a Broccostella e trovata dopo 40 giorni in un dirupo di Campoli Appennino. .

