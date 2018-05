E’ uscito per Sony Music nei digital store e sulle più frequentate piattaforme per l’ascolto in streaming il nuovo singolo di Luciano D’Abbruzzo, cantautore di Vico nel Lazio, dal titolo “Come Acqua”, che dà anche il nome a un EP (con tre brani: “Il Guardiano del bosco”, “L’ultima festa”, oltre al singolo) accompagnato dal videoclip sul canale VEVO.



Il tutto anticipa l’uscita (nei prossimi mesi) di un nuovo progetto artistico, che verrà presentato in uno showcase speciale a Roma, al Caffè Letterario, domani alle 22 (ingresso gratuito) con la formazione acustica del cantautore (Luciano D’Abbruzzo, voce e piano; Alessandro de Berti e Giancarlo Boccitto, chitarre) che lo accompagnerà anche nel tour

estivo.



Con un passato da band leader nei MIG, Luciano D’Abbruzzo ha ricevuto due anni fa da Dori Ghezzi il “Premio Fabrizio De Andrè” per la canzone “L’Ultima Festa”. Vanta esperienze live importanti - come al Primo Maggio di piazza San Giovanni e al “Musicultura” - e un riconoscimento al 5° Festival mondiale della poesia sul Colle dell’Infinito, sempre a Recanati, per i suoi scritti.





Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



