Ultimo aggiornamento: 19:32

Il quadro dei dispositivi di bordo invia segnali sospetti e così l’equipaggio di un TH-500B, elicottero dell’Aeronautica militare del 72esimo di Frosinone, decide per un atterraggio di sicurezza nelle campagne di Anagni.È accaduto oggi, intorno alle 16. Nessuna conseguenza per i militari nella manovra definita «precauzionale».Il velivolo era decollato per una delle tante missioni addestrative pianificate del reparto frusinate dell’aviazione. In quei frangenti, mentre sorvolava la zona, dai pannelli della strumentazione di bordo sono arrivate «indicazioni» che hanno indotto il pilota a individuare un’area utile per riportare subito a terra l’elicottero. Così l’atterraggio di sicurezza è avvenuto in un campo incolto nel territorio di Anagni.«Sul posto - spiegano dal 72esimo Stormo - sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Aeronautica e i carabinieri che hanno delimitato e messo in sicurezza la zona. Dallo Stormo è anche giunto personale tecnico per accertare le dinamiche dell’inconveniente». Poi si potrà procedere alla rimozione dell’elicottero. Gli equipaggi dell’Aeronautica militare sono costantemente addestrati anche per gestire questo tipo di situazione impreviste.