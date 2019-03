© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi in arrivo per tre Comuni montani della Ciociaria. L’obiettivo è quello di dare slancio alle attività commerciali e potenziare i servizi a favore del terzo settore. Nel Lazio sono 32 i progetti finanziati, 31 annuali e uno pluriennale, per un totale di 872mila euro.Le risorse economiche sono state stanziate con un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell’Interno, Matteo Salvini, e dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria.Tra i piani ammessi al finanziamento ci sono anche quelli presentati da tre centri della provincia di Frosinone: Rocca d’Arce, Santopadre e San Vittore del Lazio, che beneficeranno ciascuno di un contributo di 25mila euro. Figurano nella graduatoria degli interventi selezionati rispettivamente al decimo posto (49 il punteggio assegnato), al ventesimo (34 di valutazione) e al trentunesimo (12 i punti attribuiti).«Si tratta di un aiuto concreto per incentivare le piccole imprese locali - ha spiegato il titolare del Viminale -. Tra gli obiettivi intendiamo aumentare anche i servizi di trasporto che possono rivelarsi un volano per le attività commerciali». In Italia l’investimento complessivo è pari a 11.197.867 euro, denaro disponibile grazie al Fondo integrativo per i Comuni montani.«I progetti finanziabili - è stato comunicato dal Viminale in una nota - riguardano lo sviluppo socioeconomico per contrastare l’abbandono delle aree montane, in particolare incentivando le offerte commerciali comprendenti servizi diversi, le attività di consegna a domicilio e l’implementazione dei servizi di trasporto».