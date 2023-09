Oculistica, specialisti a convegno sulla chirurgia vitreoretinica

E' in programma domani - sabato 16 settembre - l'evento “FRetina e altro”, un convegno medico che ospita specialisti di oculistica tra i più importanti d’Italia. L'appuntamento si tiene presso il centro congressi di Ferentino in via Casilina km 76 ed è organizzato dal direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di oculistica e chirurgia vitreoretinica, Luigi Baglioni, organizza l’evento

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Asl di Frosinone e dal Givre, il Gruppo italiano di chirurgia vitreoretinica.

Presidente dell’evento Emilio Balestrazzi.

«Si tratta di un appuntamento di grande rilievo - spiega il dottor Baglioni - perché, attraverso il contributo di straordinari professionisti, andremo ad approfondire le tematiche relative alla diagnosi e alla terapia delle malattie della macula e le innovazioni chirurgiche in materia. Del resto - rileva - le tecniche e lo strumentario in Oftalmologia sono in continuo rinnovamento e l’iniziativa al Centro congressi di Ferentino rappresenterà un importante appuntamento per elaborare sempre migliori strategie di cura ed offrire un servizio sempre più efficace ai pazienti».