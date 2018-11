© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena a Torrice. Il Tar di Latina ha accolto il ricorso dell’ex candidato a sindaco Alfonso Santangeli e della sua lista “ Torrice Insieme Rinasce”. Il tribunale amministrativo ha ritenuto fondate tutte le richieste di Santangeli e colleghi, anzi è andato anche oltre. I giudici hanno disposto il riconteggio in due della cinque sezioni, in particolare la 4 e la 5, e la verifica delle schede, una ventina, oggetto delle contestazioni ricorso. Nel ricorso, tra le altre cose, veniva contesta la regolarità dei voti degli elettori disabili con il diritto di voto assistito.Le operazioni di spoglio dovranno essere effettuate entro 60 giorni in Prefettura alla presenza delle parti interessate. Il riconteggio potrebbe ribaltare l’esito delle passate elezioni dal momento che l’attuale sindaco, Mauro Assalti, si è imposto per soli quattro voti. Nello staff di Santangeli, dopo tutti questi mesi di attesa, c’è molta soddisfazione per la decisione del Tar e l’auspicio ora è che sia fatta chiarezza su tutti gli aspetti contestati.