Eddi La Marra non sembra accontentarsi. A distanza di quasi sei anni dal drammatico incidente che gli ha interrotto una fulgida carriera agonistica, il centauro di Ferentino è di nuovo in piedi. Lo è con la grinta e la determinazione di un tempo. Lo ha dimostrato vincendo lo scorso fine settimana sulla pista del Mugello in Toscana, la seconda prova del Pirelli National Trophy 1000 di motociclismo e bissando la vittoria nella gara di apertura stagionale a Misano. Partito dalla prima fila con il secondo tempo, La Marra si è messo subito al comando duellando con il poleman Luca Salvadori. Un duello che il ferentinate ha fatto proprio a suon di giri veloci conditi da una guida spettacolare che ha pochi eguali nel panorama delle corse motociclistiche di alto livello. Lo ha fatto grazie anche ad una Aprilia ed ad un team, la M2 Racing, che lo sta assecondando e facendo sentire a proprio agio. Ora La Marra guida la classifica della classe regina del National Trophy a punteggio pieno, riproponendosi in grande stile al pubblico degli appassionati e soprattutto a quegli addetti ai lavori restii a credere alle sue capacità di recupero e di rivalsa. Da menzionare nella stessa gara della 1000, l'ottimo quinto posto del fiuggino Francesco Cocco con la BMW e, nella gara del Trofeo Yamaha R1, il podio conquistato dal centauro cassinate Armando Pontone. Prossimo appuntamento con il campionato organizzato dal Moto Club Spoleto, il prossimo 30 giugno ad Imola.