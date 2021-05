Alatri e la provincia di Frosinone piangono Domenico Sistopaoli, meglio conosciuto come Sandro Morato. L'attore, regista teatrale e organizzatore di decine di rassegne e festival culturali aveva 84 anni e si è spento presso l'Ospedale San Benedetto. Ideatore e fondatore della Compagnia Teatro dei Viandanti e del Teatro Piccolo, Sandro Morato aveva anche insegnato come assistente tecnico presso lo storico Liceo Artistico Anton Giulio Bragaglia di Frosinone oltre ad aver operato come libero professionista. Lascia la moglie e i due figli nel dolore, così come l'intera comunità che ne ha apprezzato l'attivismo culturale per decenni. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16 ad Alatri, presso la Chiesa della Sacra Famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA