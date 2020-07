Frosinone, lavori sulle strade: intervento di riqualificazione della provinciale Ferentino-Supino

Proseguono i lavori di rifacimento del piano viabile e della segnaletica sulla strada provinciale 23 Ferentino-Supino.

Operai e tecnici della Provincia in questi giorni sono al lavoro sul tratto dal km.1+000 al km.3+150 circa, in territorio di Ferentino, dove oltre alla pavimentazione della carreggiata, con la posa del nuovo manto stradale, sarà installata la nuova segnaletica orizzontale. Si tratta di un'arteria che collega Ferentino con la stazione ferroviaria, la superstrada per Frosinone e Sora, l'uscita del casello autostradale e il punto dove sarà presto realizzata la nuova fermata Tav. E' quanto comunicato in una nota dalla Provincia.

