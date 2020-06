Sora, la scuola media Facchini sugli scudi ai giochi matematici

Ventisettesima edizione italiana dei campionati internazionali di Giochi Matematici: scuola Facchini sugli scudi. È la prima volta che viene adottata la modalità online a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. La risposta dei concorrenti è stata molto positiva con circa 33mila iscritti che hanno partecipato alla gara online sulla piattaforma Bocconi. Anche gli alunni della scuola media “E.Facchini” del terzo istituto comprensivo di Sora hanno accettato volentieri questa nuova sfida e si sono messi in gioco con determinazione. I risultati sono puntualmente arrivati, i partecipanti della Facchini si sono distinti con tre medaglie d’oro, due medaglie di bronzo e tre menzioni di merito. Le premiazioni all’interno dell’istituto sono recentemente avvenute in videoconferenza. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Marcella Petricca: «Neppure questa ci ha fermato, perché per noi, docenti, alunni, famiglie, personale non docente, la scuola e l’impegno educativo e formativo sono prioritari».

Ultimo aggiornamento: 19:43

