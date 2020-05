Sora, rione Napoli si rifà il look: cantiere per la nuova piazzetta

Rione Napoli: la riqualificazione del popoloso quartiere di Sora procede a passo spedito.

Ieri mattina al via i lavori di pavimentazione della piazzetta, uno dei luoghi di aggregazione del quartiere insieme a piazza XIII Gennaio che versava in condizioni disastrose da anni.

L’INTERVENTO

Stanno per essere completate - e in parte già lo sono - tutte le opere migliorative come la pubblica illuminazione, la canalizzazione e la raccolta delle acque, la rifinitura degli spazi, la sistemazione delle alberature e la bitumatura della zona del parcheggio. Nell’area parco è prevista la zona giochi, con terreno e tappeto anti trauma, mentre nell’area che accoglie il campetto da mini golf sono da ultimare le rifiniture. L’atteso cantiere nel Rione Napoli prevede l’intera riqualificazione dell’area, con il campo da mini golf che tanto ha fatto discutere, nuovi giochi per bambini, impianto di videosorveglianza, nuovo asfalto, rifacimento della segnaletica e, punta di diamante, la realizzazione della scuola innovativa firmata dall’architetto Renzo Piano.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA