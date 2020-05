Trisulti, ripresi i lavori alla foresteria nobile dopo il crollo

Trisulti, riprendono i lavori per riparare il danno al tetto. Da qualche giorno a Collepardo sono tornati gli operai che stanno lavorando alla riparazione della copertura della Foresteria nobile crollata nel novembre del 2019 a causa delle incessanti piogge e della mancanza di manutenzione. I lavori di restauro si erano fermati, come ogni cosa, con l’inizio della pandemia. Ora la speranza è di rivedere il tetto dell’antico gioiello cistercense riparato in breve tempo.

