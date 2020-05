Serrone, ripulita dai volontari di Fare Verde la sorgente Fontana Livio

Non solo rifiuti urbani, ma anche scarti di eternit. E' quanto hanno rinvenuto a Serrone I volontari di Fare Verde durante le operazione di pulizia della sorgente Fontana Livio. Si è trattato di un intervento per la tutela e la conservazione del decoro urbano che rientra nell'ambito del più grande progetto di uso sostenibile delle acque che Fare Verde sta attuando in provincia di Frosinone.

In campo, muniti di tutti gli attrezzi necessari, i volontari coordinati dal presidente Silvio Lucidi, tra cui Sandro Antonini, katia Sperati, Michelina Proietto e Giuseppe Daresta. Lo comunica in una nota Fare Verde Serrone che fa il bilancio dell'attività: “Purtroppo oltre ai rifiuti urbani nell’area sono stati trovati sacchi di eternit che il presidente ha segnalato al Comune per le pratiche di bonifica”. Poi le raccomandazioni: “La sorgente Fontana Livio è un bene inestimabile, un’oasi bellissima durante i mesi di arsura, e l’augurio è quello che possa essere controllata con analisi biochimiche per farla fruire alla popolazione. Vederla pulita dopo tanta fatica fa bene all’anima”, hanno concluso dall'associazione.

Ultimo aggiornamento: 16:00

