Migliorano le condizioni dell'ex poliziotto di 44 anni che la sera dell'antivigilia di Natale è stato accoltellato da un automobilista davanti ad un bar di via Puccini a Frosinone. Nella giornata di ieri i medici dell'ospedale di Frosinone che lo stanno monitorando hanno sciolto la prognosi e lo hanno considerato fuori pericolo. Fortunatamente le ferite causate da quei fendenti ( l'automobilista gli avrebbe inferto dieci coltellate) non avrebbero interessato organi vitali. La vittima che al momento lavora in questura occupando un ruolo civile, per colpa dell'aggressore, ha dovuto trascorrere il Santo Natale con i suoi cari in un letto di ospedale. Intanto gli agenti della squadra Mobile stanno lavorando a 360 gradi per acciuffare l'accoltellatore il quale sembra che sia stato già identificato. Molto probabilmente proprio perché sente il fiato sul collo da parte delle forze dell'ordine l'automobilista ha preferito nascondersi. L'uomo deve rispondere di lesioni gravissime e detenzione abusiva di arma da taglio. Quel coltellino utilizzato per l'aggressione si trovava all'interno della sua vettura.

LA RICOSTRUZIONE

Come si ricorderà l'episodio - che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche - si è consumato venerdì scorso intorno alle 17.30 nei pressi dello scalo ferroviario. Un orario in cui il traffico sembrava paralizzato a causa dello shopping natalizio. Forse una mancata precedenza, o addirittura un posto macchina occupato all'ultimo minuto le cause che avrebbero potuto scatenare la discussione tra i due automobilisti . Dalle informazioni raccolte sembra che entrambi siano scesi dalle loro auto e proprio davanti al bar avrebbero iniziato a discutere animatamente. Ad un certo punto, però, è spuntato un coltello, con il quale il fuggitivo ha cominciato a colpire in più parti l'ex poliziotto che è caduto per terra. Soccorso dai medici di una ambulanza del 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Spaziani di Frosinone.

L'INDAGINE

Nel frattempo alcune pattuglie della questura sono giunte sul posto. Gli uomini agli ordini del dirigente della squadra mobile Flavio Genovesi hanno subito avviato le indagini dare un nome ed un volto all'accoltellatore. Su questa vicenda, va detto, vige ancora il massimo riserbo. Bocche cucite da parte degli investigatori sulla identità dell'aggressore. Da alcune indiscrezioni trapelate sembra però che si tratti di un soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine. Sempre da informazioni raccolte sembrerebbe che ormai sia soltanto questione di ore il fermo dell'accoltellatore.

Marina Mingarelli

