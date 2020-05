Un cinema sociale in piazza per tornare a vivere Fiuggi, piace la proposta di un architetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È La proposta di: «Perché non pensare ad un cinema sociale nelle serate estive nella nostra piazza? Ripensare la città in termini di sostenibilità con coraggio e responsabilità il sostenitore dell'idea cita l'architetto Mario Cucinella - Cambiare abitudini e modelli è sempre difficile, la resistenza e la riproposizione del passato tale e quale sono sempre forti, ma il Covid 19 oggi costringe tutti a farlo».Fiuggi come Bologna, dunque per dare far diventare, spiega D'Amico, un cinema sociale all'aperto dove si possono disegnare sotto il palco aree distanziate per i posti.La proposta non è passata inosservata, anzi ha incontrato il sostegno e l'incoraggiamento di molti: «Idea magnifica, ne consegue che per tale progetto, come altri, sia ridisegnato un tessuto sociale che sappia imbandire e servire un servizio al seguito di tanta passione per questa città che ha tutte le caratteristiche per meritarlo» risponde un concittadino.«Sono anni che lo suggerisco - commenta un altro - ne ho parlato con tutti i nostri amministratori da 20 anni a questa parte».«Bellissima idea, ne abbiamo parlato anche in radio. Ritengo però che la piazza Trento e Trieste, purché bellissima e spaziosa - sottolinea Consuelo di Radio Centro Fiuggi - ha due problemi, ossia l'audio dispersivo e la tramontana che anche d'estate si fa sentire. Proporrei una posto più protetto e più contenuto, magari al centro storico».Il suggerimento di cambiare piazza per realizzare l'iniziativa è stato raccolto da D'Amico che ha dichiarato: «Ogni idea per riappropriarci della socialità che ci sta mancando potrebbe essere presa in considerazione. Ritengo che la piazza all'inizio potrebbe rappresentare il luogo più appropriato».C'è chi ha rilanciato puntando sulla bontà dell'idea e proponendo alternative a Piazza Trento e Trieste ma sempre nel centro storico della cittadina termale come «i giardini di via Garibaldi, ottimo posto e molto riparato e c'è pure parcheggio» si legge in un altro commento.La fantasia non manca per convivere con le restrizioni dovute al, chissà se le indicazioni verranno raccolte dagli amministratori comunali.