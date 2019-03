© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gemellaggio di sapori con le aziende di Vicenza e un’opportunità per le aziende agricole ciociare di farsi conoscere al di fuori dei confini provinciali e regionali. Sarà un fine settimana dedicato al buon cibo quello in programma il 23 e 24 marzo: con un’amicizia che si rinnova e si rinsalda in uno scambio gastronomico tra la Coldiretti di Frosinone e quella, appunto, vicentina.«Nei mercati di Campagna Amica, in particolare nella splendida cornice del mercato coperto di Campagna Amica vicentino, - commenta il direttore di Coldiretti Frosinone Carlo Picchi - sarà possibile degustare le specialità gastronomiche ciociare in un luogo che è diventato un punto di riferimento per i consumatori, non solo per fare la spesa, assicurandosi prodotti freschi e di stagione, ma anche per imparare a prepararli al meglio seguendo i consigli degli agrichef».Così, sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 9 alle 13, nel mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza i protagonisti saranno i produttori agricoli di Frosinone. Ad accompagnarli ci sarà Enzo Sperduti, responsabile di Campagna Amica Frosinone.