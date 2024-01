Lunedì 22 Gennaio 2024, 06:30

«Abbassamento del rilevato stradale» a ridosso dei giunti di dilatazione con avvallamenti sul piano viabile lungo la Statale 214 Maria e Isola Casamari meglio conosciuta come la superstrada Ferentino-Frosinone-Sora, l’Anas ha emesso l’ordinanza 34 del 2024 con la quale lungo l’importante arteria stradale si riduce il limite massimo della velocità a 70 chilometri orari.



LE INDICAZIONI

Nello specifico si fa riferimento al tratto dal chilometro 1 al 9 da Ferentino in direzione Sora, dall’1 al 2+100, dal 6+100 al 6+900, dall’8+300 al 9+100 da Sora in direzione Ferentino e dall’1+100 all’1+400, dal 6+100 al 6+600, dal 8 al 9 in entrambi i sensi di marcia. Il tutto perché Anas Spa, struttura territoriale del Lazio, ha appaltato lavori per il rifacimento della pavimentazione ammalorata. A preoccupare sono gli avvallamenti « del rilevato stradale» -come si legge nell’ordinanza - che sono un segnale preciso in termini di sicurezza.

Da quando la superstrada è stata realizzata e portata ad essere funzionale, ormai oltre 15 anni fa, è teatro del passaggio di migliaia di mezzi al giorno soprattutto pesanti. Un’arteria che oltre alla zona industriale del capoluogo ed i centri limitrofi collega la Ciociaria tramite il sorano all’Abruzzo e viceversa. Molte le segnalazioni sul manto stradale che si stava deteriorando, ma evidentemente ora la situazione è più seria.



I LAVORI



L’Anas - dopo le prime ordinanze già nel 2023 - alla luce anche degli interventi in corso ha abbassato il limite di velocità per tutti i mezzi. Proprio la velocità a volte elevata, unita alle disattenzioni degli automobilisti, hanno portato la strada ad essere teatro purtroppo di diversi incidenti anche mortali nel corso degli anni. Molte amministrazioni locali per garantire una maggiore sicurezza hanno tentato anche la via degli autovelox. Attualmente ne sono presenti due: uno nei pressi di Monte San Giovanni Campano in direzione Sora, l’altro nei pressi di Veroli in direzione Frosinone. Fino a qualchetempo fa ne erano presenti altri due in territorio di Ferentino. Ma uno di essi in particolare, quello in direzione Sora, è stato bersaglio anche di atti vandalici. Durante una notte con l’uso di grossi petardi è stato praticamente distrutto, costringendo le autorità a rimuoverlo.

Emiliano Papillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA