Stroncato da un infarto mentre va in bici, la vittima è un 67enne di Cassino

Esce in bici, accusa malore e muore sul ciglio della strada. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in località Collemarone a Belmonte Castello, dove ha perso la vita un 67enne di Cassino. A notare il corpo dell’uomo sul ciglio della strada è stato un automobilista di passaggio che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, e i carabinieri agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro.

C’è stato, inoltre, l’intervento del medico legale gli accertamenti del caso ed escludere responsabilità di terzi. Che in base alla prima ricostruzione sono state escluse.

Sempre nel pomeriggio c’è stato un incidente stradale in via Garigliano a Cassino. A scontrarsi è stato uno scooter di grossa cilindrata e Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato, ovviamente, il conducente del mezzo a due ruote che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale "Santa Scolastica". Per lui qualche sospetta frattura, ma per fortuna la sua vita non è in pericolo.

Ancora polemiche, invece, per via Valle del Garigliano a causa della pericolosità della strada. A richiamare l’attenzione ancora una volta l’associazione La Notte Degli Angeli che ha chiesto l’apposizione di cartelli con limiti di velocità a 50 chilometri orari