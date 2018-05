Una 15enne nella notte ha telefonato due volte a un conoscente chiedendo aiuto, terrorizzata, dicendo di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale: il ragazzo si è così rivolto ai carabinieri attivando i soccorsi. È accaduto nel

frusinate, ma si è poi scoperto che, in realtà, era solo uno scherzo di cattivo gusto.



Dalle indagini dei carabinieri per risalire, attraverso il numero di cellulare, alla giovane è emerso infatti che non c'era stato nessun sinistro e che tutto era nato da uno 'scherzò ideato dalla giovane. Ieri i militari della stazione di San Giovanni Incarico hanno denunciato la 15enne per procurato allarme presso l'autorità.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08



