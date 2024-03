Martedì 26 Marzo 2024, 07:46

Unità del centrodestra di Frosinone alla prova emendamenti. I cosiddetti "dissidenti" dell'amministrazione Mastrangeli, in vista del bilancio che si dovrà approvare venerdì, hanno presentato ben 12 richieste-chiave per dare il loro benestare al documento economico-programmatico più importante dell'anno. La crisi politica in atto sarà risolta o meno, almeno per ora, da questo passaggio fondamentale: se i nuovi capitoli di spesa saranno inseriti, la delibera sul bilancio preventivo passerà anche con i voti degli stessi dissidenti, altrimenti si andrà alla conta e il sindaco Riccardo Mastrangeli dovrà verificare quanti, su 22 consiglieri di maggioranza, continueranno a dargli fiducia. Due gli emendamenti presentati dal gruppo azzurro composto da Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo (del terzo consigliere Cinzia Fabrizi si sono perse le tracce in aula in quanto sempre assente). Il primo riguarda l'eliminazione di 21 mila euro alla voce "Servizi istituzionali e di gestione" per dirottare questi soldi sul "Sistema integrato di sicurezza urbana". Il secondo riguarda il taglio di 40 mila euro alle attività del settore Cultura per inserirle nelle politiche giovanili, sport e tempo libero. L'emendamento presentato dal consigliere di Fratelli D'Italia riguarda un suo vecchio cavallo di battaglia: la realizzazione del forno crematorio. Crescenzi presenterà la sua richiesta direttamente venerdì in aula.

Vuole che l'amministrazione impegni circa 15 mila euro per realizzare lo studio di fattibilità che porti alla messa in funzione dell'impianto già realizzato dove sono stati investiti nel corso degli anni quasi 2 milioni di euro. Una richiesta, però, che rischia di spaccare la maggioranza al suo interno visto che da sempre i consiglieri Teresa Petricca e Giovambattista Martino (lista Ottaviani) esponenti dell'associazione Medici per l'Ambiente si sono detti più volte contrari alla realizzazione di questo impianto motivando questo loro dissenso con un ulteriore fattore di inquinamento in un territorio già caratterizzato dalla forte presenza di polveri sottili (Pm 10). Per loro la realizzazione del forno crematorio andrebbe a gravare questa già pesante problematica.Al di là dell'emendamento ieri c'è stato l'incontro tra il sindaco e il consigliere Crescenzi anche per discutere di un possibile rimpasto in giunta. Il consigliere, il più votato di Fratelli D'Italia, chiede un posto in giunta al posto dell'assessore alla Cultura, Simona Geralico. Il sindaco ha preso atto di questa sua volontà ma ha rimandato a dopo il voto sul bilancio qualsiasi decisione che, però, dipende anche dalle intenzioni del gruppo della Meloni che ancora non si è espresso ufficialmente sulle pretese del consigliere Crescenzi. Saranno ben nove gli emendamenti presentati invece dai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella che riguardano diverse tematiche amministrative sulla realizzazione di opere pubbliche. I due consiglieri hanno presentato la loro "lista della spesa" (marciapiedi di viale Michelangelo e via America Latina, eventi culturali, rotatoria Selva Piana, abbellimento piazza Scalo, ecc) per un importo totale di oltre 250 mila euro. Se accontentati questi sei consiglieri (anche Giovanni Bortone della Lega è tra i dissidenti) approveranno il bilancio altrimenti Mastrangeli non potrà contare su di loro. Il sindaco dopo l'approvazione del bilancio (i numeri ancora sono dalla sua) dovrà aprire la delicata fase del rimpasto in giunta. Sul tavolo ci sono da rimpiazzare la dimissionaria Alessandra Sardellitti della lista Vicano, Maria Rosaria Rotondi della lista "Frosinone capoluogo" sfiduciata dal suo consigliere di riferimento Pasquale Cirillo che ha aderito da qualche giorno al gruppo di Forza Italia.