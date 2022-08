Attimi di paura oggi - domenica 28 agosto - all'ora di pranzo in località Stella Vado Rosso zona Cercete a Ferentino.

Un pensionato di 74 anni è rimasto ustionato dal ritorno di fiamma del barbecue che stava provando ad accendere con l'utilizzo di alcool. I familiari che erano con lui hanno lanciato l'allarme. L'anziano è stato trasferito in ospedale in condizioni serie, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.