Martedì 22 Febbraio 2022, 07:00

Trovato morto in casa, il cane da guardia impedisce di avvicinarsi alla salma. Nel primo pomeriggio di ieri la quiete dello Scalambra, la montagna su cui è arroccato il centro storico di Serrone, è stata interrotta dal via vai dei soccorritori diretti in Via dello Scoiattolo, la strada che conduce al santuario della Madonna della Pace situato in cima alla vetta. I carabinieri di Piglio, i Vigili del Fuoco del comando provinciale, la protezione civile del posto e persino un elicottero dei carabinieri ha sorvolato la zona mentre erano in corso le operazioni che hanno portato a una triste scoperta. Erano giorni che un 77enne originario di Roma, trasferitosi a Serrone da anni, non rispondeva al telefono alla figlia. La donna, preoccupata per l’anziano padre, ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto i soccorritori hanno dovuto fare i conti con la presenza del cane dell’anziano, un grosso rottweiler che impediva l’accesso all’interno dell’abitazione alle forze impegnate nella ricerca dell’uomo.



Vista la difficoltà nell’accedere in casa passando dalla porta di ingresso, si è cercato un’alternativa anche per evitare di suscitare l’eventuale reazione del cane che si è calmato solo dopo aver ricevuto da mangiare. I vigili del fuoco, quindi, scortati dai carabinieri, hanno pensato di accelerare l’intervento passando dalla casa attigua a quella del 77enne. Dopo aver scavalcato il balcone, hanno infranto i vetri della finestra e una volta dentro l’abitazione hanno trovato l’uomo sul letto, senza più vita, presumibilmente già da qualche giorno. Dagli elementi raccolti dai carabinieri il decesso pare sia avvenuto per cause naturali.

L’anziano viveva solo e ad aiutarlo con la spesa erano per lo più i vicini. Sembra, infatti, che non uscisse di casa da tempo. Oltre agli operatori del 118 sul posto sono giunti anche gli uomini del servizio veterinario della Asl di Frosinone per tenere a bada il cane e permettere agli uomini delle onoranze funebri di recuperare il cadavere. Al termine di un pomeriggio movimentato e carico di tensione, la salma è stata restituita alla famiglia dell’anziano morto solo in casa, con il cane a fare la guardia.