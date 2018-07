di Paolo Carnevale e Pierfederico Pernarella

Non c’è stato nulla da fare per una donna di Anagni punta da un calabrone. Nonostante la corsa in ospedale è morta per uno shock anafilattico. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 9. Sul caso sono in corso accertamenti, ma intanto infiamma la polemica sull’ospedale cittadino dove nei giorni scorsi è stato chiuso il Punto di primo intervento sostituito con un presidio ambulatoriale che però non è ancora operativo per gestire le emergenze, anche quell meno gravi. La vittima era la moglie dell’ex consigliere comunale Mario Di Giulio. Sul caso è intervenuto il sindaco di Anagni Daniele Natalia che, appresa la notizia della morte della donna, ha attaccato duramente Asl e Regione Lazio.

Giovedì 19 Luglio 2018



