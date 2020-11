Massacrato di botte e lasciato a terra per ore. E' il bruttissimo episodio avvenuto a Pontecorvo, dove un uomo del posto è stato vittima di aggressione a sfondo di rapina. A ritrovare l'uomo, privo di sensi, dopo ore dal fatto sono stati i propri familiari. Ora è ricoverato all'ospedale di Cassino, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri stanno ricostruendo le ore di terrore vissute dall'uomo.

