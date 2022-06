La tennista russa Kasatkina soccorre la collega ucraina Kalinina infortunata: quando lo sport va oltre la guerra

I valori dello sport vanno oltre ogni bandiera, anche in tempo di guerra. Lo sanno bene la russa Daria Kasatkina e l'ucraina Anhelina Kalinina, protagoniste oggi di un bellissimo momento di fair play durante il match valido per il primo turno del torneo Wta di Berlino. La Kalinina, che aveva vinto il primo set, a un certo punto della partita si è accasciata a terra, sull'erba, piangendo per il dolore e toccandosi un polpaccio. A quel punto, dopo un attimo di indecisione, la russa Kasatkina dopo aver attraversato il campo è andata a prendere del ghiaccio e lo ha porto alla collega seduta in terra, tra gli applausi degli spettatori presenti. La partita è poi ripresa, ed è finita con la vittoria di Kasatkina per 5-7 6-3 6-1.