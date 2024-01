Spalletti vince la panchina d'oro, Grosso quella d'argento: tutti i premi

A Coverciano Luciano Spalletti è stato premiato con la panchina d'oro (32esima edizione) per la stagione 2022/203, la seconda in carriera dopo quella vinta nella stagione 2004/2005 con l'Udinese.

Spalletti vince la panchina d'oro 2023: seconda volta in carriera per il ct della Nazionale

La panchina d'argento se l'è aggiudicata Fabio Grosso per la splendida cavalcata col Frosinone in Serie B. Vincenzo Vivarino miglior allenatore della Serie C col Catanzaro.