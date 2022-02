Pechino, le Olimpiadi si sono concluse: la cerimonia da brividi

di Giacomo Rossetti

Appassionante senza risultare eccessiva, la cerimonia di chiusura di Pechino 2022 ha illuminato a giorni il Nido d’Uccello. Pronti via e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping compare per salutare il popolo festante, con Thomas Bach, numero uno del CIO, nelle vesti di ospite. Per vedere sfilare il tricolore portato con orgoglio da Francesca Lollobrigida, bisogna aspettare una coreografia di lanterne; poi eccola, la Lollo, reggere la bandiera mentre gli altri i drappi delle nazioni presenti si susseguono sul campo. È il momento delle delegazioni, con gli sportivi non ancora tornati a casa dopo le rispettive gare che sorridono come bambini alle telecamere mentre l’Inno alla Gioia risuona nell’impianto pechinese. Riconoscibile nella pattuglia azzurra, c’è Nostra Signora dello short track, Arianna Fontana.

Il passaggio della bandiera olimpica

Dopo un doveroso ringraziamento alle migliaia di volontari accorsi per contribuire a Pechino 2022, è finalmente l’ora che tutto il Paese aspettava: Peng Zhen, sindaco di Pechino, consegna tramite Bach la bandiera olimpica ai propri colleghi Beppe Sala e Giampietro Ghedina, primi cittadini di Milano e Cortina. E mentre il tricolore italiano viene innalzato, Malika Ayane canta l’Inno di Mameli accompagnata dal violino del virtuosissimo Giovanni Andrea Zanon. Ora tocca a noi.

L'appello di Bach contro la guerra

Applaudito (quasi) come il premier Xi, Thomas. Bach mette in scena un discorso in cui decisi appelli contro la guerra (“Lo spirito olimpico è più forte di coloro che ci vogliono dividere: date alla pace un’opportunità”) si alternano a ringraziamenti per il popolo cinese (“che ha organizzato i Giochi in modo eccellente e sicuro”), passando per la richiesta di far avere i vaccini contro il Covid disponibili a tutti e il prima possibile. Quando il braciere olimpico si spegne, il sipario è calato: ci si rivede a Milano-Cortina.