Parisi, il preferito di Sarri per la fascia della Lazio: le foto

Fabiano Parisi è il preferito di Sarri per la fascia sinistra. L'allenatore della Lazio, a cui non dispiacerebbe nemmeno un ritorno di Pellegrini, ha indicato da tempo il nome del talento dell'Empoli per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il giocatore, reduce dal disastroso Europeo Under 21, è pronto al salto e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Sul giovane terzino c'è anche il forte interesse della Juventus.