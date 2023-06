Giornata Internazionale dello Yoga, i preparativi in Sri Lanka

La gente partecipa a una sessione di yoga per la Giornata internazionale dello yoga in Piazza dell'Indipendenza a Colombo, Sri Lanka. Centinaia di cingalesi e di stranieri hanno preso parte alla sessione organizzata dall'Alto Commissariato indiano a Colombo in vista delle celebrazioni di questa pratica che si tengono ogni anno il 21 giugno per promuovere lo yoga e aumentare la consapevolezza dei suoi molteplici vantaggi.