La Roma scende in campo per la venticinquesima giornata di Serie A contro il Frosinone. De Rossi ha deciso di schierare una formazione rimaneggiata anche in vista della partita di mercoledì prossimo contro il Feyenoord.

Frosinone-Roma, Huijsen segna e zittisce il pubblico: ammonito per esultanza polemica. Cosa è successo