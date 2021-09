Dean Vinales, morto in un incidente il pilota spagnolo di 15 anni (cugino di Maverick): investito a Jerez

Il mondo delle due ruote si ferma ancora e piange. Piange la scomparsa di un pilota dall'avvenire assicurato ma prima di tutto di un ragazzo di 15 anni. Dean Vinales, cognome che rimanda direttamente alla MotoGp e a suo cugino Maverick che già duella e vince nella classe regina. Che forse era il sogno anche di Dean. Un sogno stroncato oggi dal tragico incidente sul circuito di Jerez in cui il giovane spagnolo ha perso la vita.

Morto a 15 anni Dean Vinales

Si corre Gara 1 della Supersport 300. Alla curva due all'inizio dell'undicesimo giro si innesca una caramabola che coinvolge quattro piloti. Oltre al portacolori del Vinales Racing Team - la squadra messa su da Angel Vinales, papà di Maverick, suo zio - cadono anche Alejandro Carrion della Kawasaki GP Project, Daniel Mogeda del Team#109 Kawasaki ed Harry Khouri del Fusport Kawasaki. Dean ha la peggio, dopo la caduta viene investito dalle altre moto che sopraggiungono. La sensazione della tragedia si manifesta immediatamente al punto che anche le tv interrompono immediatamente la diretta della gara.

Il pilota viene soccorso tempestivamente dal personale di pista ma non c'è nulla da fare: ad accreditare la tesi di un decesso repentino c'è il dettaglio dell'elicottero. Dean è stato preparato per essere trasportato in elicottero all'ospedale di Siviglia, il più vicino. Ma il mezzo non è mai decollato, a conferma che probabilmente il ragazzo è morto prima che il personale sanitario potesse fare qualcosa. Si parla di lesioni alla testa e al torace. Alle 15.11 il comunicato ufficiale della Superbike che ne annuncia il decesso. «Siamo profondamente rattristati nel dover annunciare la perdita di Dean Berta Vinales. La famiglia del WorldSBK manda un messaggio di vicinanza e amore alla famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche», il messaggio della WorldSBK. Annullata la gara teatro della tragedia e cancellate anche le successive gare della Sbk e dalla Supersport 300.