Slalom Gigante a Kranjska Gora: da Brignone a Shiffrin, le immagini della prima manche

A Kranjska Gora è andata in scena la prima manche dello slalom gigante a Kranjska Gora per la coppa del mondo di sci. Federica Brignone è arrivata seconda con il tempo di 56.67, mentre al primo posto è arrivata Petra Vhlova in 56.55. Terza Lara Gut-Behrami in 56.70.