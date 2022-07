Bolle, il Gladiatore della Danza, dal 12 al 14 luglio nell'arena di Caracalla

Roberto Bolle girerà per tutto il Paese con il suo “Roberto Bolle and Friends” per un lungo tour estivo che è iniziato con otto date nella sua città di adozione, Milano presso il Teatro degli Arcimboldi. Dal 12 al 14 luglio il ritorno ormai tradizionale a Roma, alle Terme di Caracalla. Poi un altro appuntamento consolidato con la città di Firenze il 16 luglio in Piazza della SS. Annunziata, il 20 all'Arena di Verona e infine due grandi novità: il 27 luglio Genova, presso i Parchi di Nervi e il 29 al Teatro Antico di Taormina. Quindici date imperdibili per uno spettacolo che cambia ogni anno e raccoglie alcuni dei talenti più lucenti del panorama tersicoreo internazionale impegnati in un programma ogni volta inedito che alterna repertorio classico e contemporaneo pensato dallo stesso Roberto Bolle, il Gladiatore della Danza.