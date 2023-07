A Venezia dal 13 luglio Biennale Danza curata da Wayne McGregor. Inaugurazione con i ballerini della coreografa Oona Doherty in una catena di montaggio sulle note di Rachmaninoff

Con Navy Blue della coreografa Oona Doherty, Leone d'argento, al via a Venezia il 13 luglio Biennale Danza, rassegna curata dal britannico Wayne MvGregor. Lo spettacolo dell'artista è ambientato in una fabbrica. Vestiti con tute da lavoro, i danzatori, sulle note di Rachmaninoff, eseguono tutti gli stessi movimenti, come in una catena di montaggio. Spettacoli fino al 29 luglio con Carlos Acosta, Rachid Ouramdane, Tao Dance Theater