Al teatro Parioli dal 24 al 29 ottobre, “Il caso Kaufmann”: la storia dell’anziano commerciante ebreo condannato a morte, nel 1941, per “inquinamento razziale”

Sarà IL CASO KAUFMANN, con la regia di Piero Maccarinelli ad inaugurare dal 24 (anteprima) al 29 ottobre 2023, la stagione del Teatro Parioli. In scena un cast d’eccezione: Franco Branciaroli, Graziano Piazza, Viola Graziosi. Giovanni Grasso, romano, 61 anni, giornalista, saggista (nonché responsabile della comunicazione del presidente della Repubblica Mattarella) è l’autore del testo, “Il caso Kaufmann”: la storia dell’anziano commerciante ebreo condannato a morte, nel 1941, per “inquinamento razziale”. Nonostante Kaufmann si sia sempre dichiarato innocente, la Corte ha infatti stabilito l’esistenza di una lunga relazione di carattere sessuale con la poco più che ventenne “ariana” Irene Seidel, figlia del suo migliore amico.. Per Kaufmann e per Irene, trascinati in un processo farsa, con giudici fanatici e con testimoni malevoli e inattendibili, non c’è più scampo. Lui morirà nel giro di poche ore, lei dovrà scontare quattro anni di carcere duro per falsa testimonianza, nel disperato tentativo di salvare l’anziano amico.