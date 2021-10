Valmontone, chiude il primo "drive in" vaccinale della Regione Lazio

Valmontone, ha chiuso oggi pomeriggio alle 15 alla presenza delle autorità locali e regionali e con un concerto della Banda dell’Arma Trasporti e dell’Esercito italiano,dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai volontari impegnati ogni giorno per molti mesi, circa 100 operatori. Il primo e più grande "drive in" vaccinale della regione Lazio. Aperto il 24 aprile scorso, arrivato ad oggi a oltre 215mila vaccinazioni in soli 6 mesi, con picchi di circa duemila vaccini unica dose della Johnson & Johnson . A tutto il personale sanitario, ai volontari della croce rossa, protezione civile, personale della struttura, alla direzione Asl Roma 5, alla direzione dell'Outlet Valmontone che ha ospitato l'Hub tra i più grandi di Italia, sono andati i ringraziamenti e l'apprezzamento dell'assessore regionale alla salute Alessio D'amato, che insieme al direttore generale della Asl locale Giorgio Santonocito e al sindaco di Valmontone Alberto Latini, aveva partecipato all'inagurazione e si era più volte recato sul posto. Il primo ad essere vaccinato in modalità "drive in" (nelle foto sopra) fu il comandante della polizia locale di Sermoneta ( il paesino in provincia di Latina), da pochi mesi in pensione, Pietro Bongo, 67enne residente a Latina. Oggi dalle 15 la cerimonia di chiusura con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato il loro contributo al più grande Hub vaccinale all'aperto della regione Lazio.

(Foto Luciano Sciurba)